Суд наложил арест на корабль-ресторан Януковича (видео)

В Генпрокуратуре обещают, что корабль со всем имуществом останется на прежнем месте и будет, как и раньше открыт для туристов

Корабль-ресторан Януковича под арестом. Плавучее имущество, которым пользовался беглый президент – арестовал киевский суд. В рамках дела о незаконном завладении резиденцией Межигорье. Арест наложен на мебель, посуду и всю бытовую технику.

Снаружи ресторан выглядит как корабль. С якорем и окнами в виде иллюминаторов. Но на самом деле это старая баржа, которая свое отплавала.

Как именно корабль ресторан оказался на территории Межигорья достоверно неизвестно. По одной из версий – его подарили Януковичу, по другой он купил его за 56 миллионов гривен.

Внутри корабля одиннадцать комнат. Самая большая из которых – зал приемов с мраморным полом и эстрадой. Помещение уставлено итальянской мебелью. Вазы, блюдца и фужеры дорогой европейской марки.

Теперь корабль вместе с мебелью, посудой и бытовой техникой под арестом. Такое решение принял Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре обещают, что корабль со всем имуществом останется на прежнем месте и будет, как и раньше открыт для туристов.