Суд отказался менять меру пресечения для двух командиров "Беркута"

Дидюк и Антонов остаются под домашним арестом, а сторона потерпевших заявила судье отвод

Шевченковский районный суд города Киева оставил под домашним арестом командиров подразделения милиции особого назначения "Беркут" Андрея Дидюка и Евгения Антонова. Об этом сообщает УНН.

Сторона потерпевших подала ходатайство в суд для изменения меры пресечения командиров "Беркута" Дидюка и Антонова с домашнего ареста на содержание под стражей.

Судья Елена Мелешак приняла решение отказать в принятии ходатайства, поскольку оно не является обоснованным. Сторона потерпевших заявила отвод судье.

Напомним, Генпрокуратура Украины сообщила о задержании бывшего сотрудника столичного спецподразделения милиции "Беркут", которого долгое время разыскивали за превышение власти и незаконное задержание 18 активистов "Автомайдана" в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года.