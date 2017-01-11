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Суд отказался менять меру пресечения для двух командиров "Беркута" http://www.segodnya.ua/img/article/7872/7_main.1484132158.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/7_tn.1484132158.jpg Украина Дидюк и Антонов остаются под домашним арестом, а сторона потерпевших заявила судье отвод

Суд отказался менять меру пресечения для двух командиров "Беркута"

Сегодня, 12:55

Дидюк и Антонов остаются под домашним арестом, а сторона потерпевших заявила судье отвод

Суд оставил двух командиров &quot;Беркута&quot; под домашним арестом. Фото: AFP
Суд оставил двух командиров "Беркута" под домашним арестом. Фото: AFP

Шевченковский районный суд города Киева оставил под домашним арестом командиров подразделения милиции особого назначения "Беркут" Андрея Дидюка и Евгения Антонова. Об этом сообщает УНН.

Сторона потерпевших подала ходатайство в суд для изменения меры пресечения командиров "Беркута" Дидюка и Антонова с домашнего ареста на содержание под стражей.

Судья Елена Мелешак приняла решение отказать в принятии ходатайства, поскольку оно не является обоснованным. Сторона потерпевших заявила отвод судье.

Напомним, Генпрокуратура Украины сообщила о задержании бывшего сотрудника столичного спецподразделения милиции "Беркут", которого долгое время разыскивали за превышение власти и незаконное задержание 18 активистов "Автомайдана" в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года.
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