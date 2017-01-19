Сумская прокуратура обвиняет областную детскую больницу в миллионных убытках (видео)

В миллионных убытках бюджета Сумская прокуратура обвиняет областную детскую больницу.

По словам правоохранителей, там закупили старое рентгенологическое оборудование по цене нового. За идентичные приборы в других областях медучреждения заплатили на несколько миллионов дешевле. Тогда как в Сумах, согласно тендеру, за аппараты руководство больницы дало почти шесть миллионов гривен.

"Одесская областная больница – 3 миллиона 400 тысяч, Краматорская городская №1 – 3 миллиона 600 тысяч гривен. То есть разница минимум 2 миллиона 300 тысяч гривен", – сказал Валерий Могильный, первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры.

"От 9. 12 2013 года №1733 внесен в государственный реестр медицинской техники и производителей медицинского назначения. Это означает, что с 2013 года это рентген оборудование – не только наша аппаратура, оно записано и имеет право ввозиться в Украину, а даты изготовления там нет – это просто была принята дата регистрации", – отметил Владимир Дорошенко, и.о. главного врача Сумской областной детской больницы.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".