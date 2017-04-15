Свидания через соцсети: в Украине обворовывают подростков, которые ищут пару

Преступники осваивают но­­­­вый вид грабежей — ре­­гис­­трируются в соцсетях под вымышленными именами, знакомятся с потенциальной жертвой, приглашают на свидание, а затем грабят. За последние месяцы в стране произошло уже несколько таких ограблений, в одном из случаев (в Святошинском районе Киева) жертва знакомства была даже жестоко задушена. Нередко жертвами преступников становятся мальчики-подростки, которых умело "влюбляют" в себя мошенники, представляясь девушками.

Как рассказали нам в угрозыске Нацполиции, преступники скопировали схему у "охотников за педофилами" и просто видоизменили ее. "Нынешние грабители целенаправленно ищут тех, кто хочет приключений на стороне, — рассказали нам в угрозыске Нацполиции. — Пока что фиксируем только отдельные случаи, но не исключаем в будущем и всплеска популярности подобных преступлений. Если пострадавшие не будут обращаться в полицию (а чаще всего так и бывает, поскольку жертвы не хотят огласки), то аферисты, почувствовав безнаказанность, могут расправить крылья".

СТРЕЛЯЛИ ПО КОПАМ. Как выяснила "Сегодня", грабители, охотящиеся на детей и молодежь, как правило орудуют группами. Одна из таких дерзких шаек была поймана в Николаевской области в марте.

Как рассказала нам спикер местной облполиции Ольга Передеренко, дело уже в суде. "Двое иностранцев сообща со своей подругой придумали схему грабежей, заманивая на свидание доверчивых граждан. Одни из последних пострадавших — сразу трое юношей, которые пришли на свидание к виртуальной знакомой. Их избили и забрали все ценное — от украшений до мобилок. Когда оперативники вышли на след подозреваемых и попытались задержать, те открыли огонь по копам". За грабеж и злостное сопротивление задержанным грозит до шести лет тюрьмы.

ИНТИМ-СООБЩЕНИЯ. В то же время пользователи украинского сегмента соцсетей все чаще подвергаются "интимным" атакам" — прямиком в личные сообщения в соцетсях и приложениях для знакомств пользователи получают фото и расценки от якобы проституток.

Глава профильного департамента Нацполиции Артем Крищенко говорит, что каждое из известных полиции таких сообщений было проверено. "Мы пришли к выводу, что это вирус. Все контакты оказались "мертвыми", — сказал нам Крищенко. Его коллега из киберполиции Сергей Демедюк также уточняет, что рассылка с предложениями интима — это спам, а присланные ссылки лучше не открывать — уже от вашего имени будет идти рассылка об интим-услугах". А их коллеги из угрозыска добавляют, что аферисты заводят в соцсетях аккаунты-однодневки, чтобы запутать следы, и часто меняют номера мобильных телефонов.

"Много рекламируются новенькие"

Путаны, работающие в Киеве и его окрестностях, рассказали нам, что за последнее время активно рекламируют себя в соцсетях, чтобы "выжить в неравной борьбе" с конкурентками.

"У многих, особенно новеньких, уже вошло в привычку, заходя в чат соцсети, делать рассылку всем подряд пользователям, состоящую из двух рисунков — изображения кровати и символа доллара. Все просто и понятно. Если кто-то заинтересовался, высылает номер телефона и затем уже договаривается о встрече, — рассказала нам одна из проституток, Юлия. — Это удобно, потому что всегда можно отказаться от рандеву, если клиент чем-то не понравится во время разговора. Но при этом, по ее словам, как правило, путаны с большим стажем опасаются делать хаотичную рассылку незнакомым людям, а предпочитают услуги сарафанного радио. Говорят, что привыкли работать по старинке, под надежным прикрытием крыши, а соцсети — удел молодых", — говорит ночная бабочка.