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Свидетель по делу об убийстве адвоката ГРУшников найден мертвым http://www.segodnya.ua/img/article/7869/1_main.1484053057.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/1_tn.1484053057.jpg Украина Мужчина был последним, кто видел убитого защитника российских военных в день преступления 

Свидетель по делу об убийстве адвоката ГРУшников найден мертвым

Сегодня, 14:57

Мужчина был последним, кто видел убитого защитника российских военных в день преступления 

Свидетель Сергей Федосенко. Фото: Facebook
Свидетель Сергей Федосенко. Фото: Facebook

Свидетель по делу об убийстве Юрия Грабовского, который был адвокатом российских бойцов ГРУ Александра Александрова и Евгения Ерофеева, Сергей Федосенко найден мертвым. Об этом сообщила в Facebook адвокат Оксана Соколовская, которая также представляла интересы ГРУшников в суде.

По ее словам, 5 января ее пригласили из Службы розыска людей на опознание трупа, схожего на Федосенко.

"Найденный труп в Одессе по базе проходит как неопознанный, мать Федосенка отказалась ехать на опознание по непонятным для меня и следствия причинам. Труп имеет большое сходство (процентов 90) с моим помощником, свидетелем по делу убийства Грабовского", – написала Соколовская.

Она напомнила, что именно Федосенко последним видел Грабовского в офисе 6 марта 2016 года в сопровождении с неизвестным (не найденным следствием) лицом. В последствии он стал свидетелем по делу, который не опознал подозреваемых по делу убийства Грабовского.

Напомним, информация о гибели Грабовского появилась 25 марта. В этот же день Матиос заявил, что Грабовский был убит насильственным путем с применением огнестрельного оружия. Также, по его словам, в Одесской области был задержан второй подозреваемый в причастности к убийству адвоката, который указал на место убийства и погребения тела.

29 марта Матиос продемонстрировал журналистам видео из материалов следствия, на котором Грабовский заявляет человеку за кадром, что обязуется прекратить оказывать правовую помощь Александрову.

5 апреля Матиос заявил, что следствию удалось установить обстоятельства убийства Грабовского, и спрогнозировал, что на протяжении 10-15 дней расследование будет завершено. В конце июля главный военный прокурор сообщил, что убийство адвоката раскрыто.
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Источник:

"Сегодня"

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