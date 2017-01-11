Сытник назвал главное антикоррупционное дело года

Всего в НАБУ расследуется коррупционных дел с убытками для страны на общую суму в 82 миллиарда гривен

Глава Национального антикоррупционого бюро Артем Сытник считает, что наибольший ущерб государству нанесла деятельность преступной группировки народного депутата Александра Онищенко – 3 миллиарда гривен, дело по которой расследуется. Об этом он рассказал в интервью "5 каналу".

По его мнению, каждое дело, которое расследуют антикоррупционеры, индивидуальное и сложно выделить самое громкое.

Однако он все же отметил, что наибольших убытков стране нанесла деятельность преступной группировки Онищенко.

"По уровню убытков, конечно, это уголовное дело в отношении членов преступной группировки, которую возглавлял народный депутат Онищенко. И здесь по этому делу много арестовано имущества, но и по этому делу очень большие убытки нанесенные государству, почти 3 млрд гривен. Но, опять же, если посмотреть сумму убытков, которую сейчас мы расследуем по тем делам, которые находятся в производстве, эта сумма составляет 82 миллиарда гривен. То есть такая достаточно солидная сумма. И эти дела сейчас в стадии расследования", – рассказал Сытник.

Ранее НАБУ подвело итоги работы в 2016 году. Так, антикоррупционеры отмечают, что качественные изменения в борьбе с коррупцией, поддержка международных партнеров и эффективное сотрудничество с гражданским обществом стали основными результатами в прошедшем году.