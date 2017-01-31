Сытник отчитался о работе НАБУ

За прошлую неделю НАБУ и САП осуществили ряд задержания по нескольким уголовным производствам. О результатах работы отчитался директор НАБУ Артем Сытник.

"Неделя началась с того, что в понедельник мы задержали помощника замглавы Апелляционного суда Киевской области, которая получила деньги в сумме 23 тысячи долларов якобы для передачи их в дальнейшем одному из судей Высшего специализированного суда за принятие положительного решения в уголовном деле, которое касалось человека, который подал заявление о вымогании этих денег",- рассказал Сытник.

Женщине было объявлено подозрение. В качестве меры пресечения для нее был избран домашний арест, но САП это решение обажловала.

Кроме того, во вторник, 24 января, были задержаны первые фигуранты по делу о хищении средств госпредприятия "Государственная промышленно-зерновая компания Украины", сообщил Ситник. В частности, задержан бывший советник главы правления, руководитель одного из отделов, и лица, причастные к деятельности фирм, через которые проводиась коррупционная схема. Бывший глава правлени сейчас находится в розыске, сообщил Сытник.

По словам главы НАБУ, схема состояла из двух частей: получения "откатов" за подписание контрактов на реализацию зерна и злоупотребления в интересах коммерческих структур, которые курирует российский бизнесме для того, чтобы в дальнейшем опрлата по этим контрактам не проводилась.

"В результате этого государству был нанесен убыток в сумме 50 млн долларов. Четыре человека задержаны, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Общая сумма альтернативного залога, если я не ошиьаюсь, 125 млн грн", – рассказал Сытник.