Сытник расскзал о махинациях в ОГХК на 13 млн долларов

Сегодня, 14:06

Как рассказал глава НАБУ, общая сумма убытков от реализации таких схем составила более 13 млн долларов

Артем Сытник. Фото: antikor.com.ua
Артем Сытник. Фото: antikor.com.ua

На прошлой неделе национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) задержали должностных лиц, в том числе и исполняющий обязанности главы правления ЧАО "Объединённая горной химическая компания" (ОГХК). Как отмечает глава НАБУ Артем Сытник, это дело вызвало большой аждиотаж и обвинения ведомства в том, что он мешают его приватизации.

К слову, сегодня под зданием НАБУ проходил митинг представителей этого предприятия, которые утверждали, что дело относительно должностных лиц сфальсифицировано.

"100% стоимости этого предприятия принадлежит государству. Оно реализовывает уникальную титановую продукцию и, соответственно, могло приносить в бюджет намного больше денег, чем это происходит сейчас. Суть схемы состояла в том, что титановая продукция реализовывалась якобы австрийским фирмам-посредниками. В дальнейшем уже эти две австрийские фирмы реализовывали титановую продукцию конечному, реальному покупателю", – рассказал глава Бюро.

При этом, как отметил Сытник, оказалось, что управление счетами этих компаний осуществлялось в офисе госпредприятия, готовились документы.

"Лицо, которое работает на государственном предприятии, сопровождало работу этих австрийских компаний, фактически, совмещая должности в госпредприятии и этих австрийским компаниях", – рассказал Сытник.

При этом, общая сумма убытков от реализации таких схем составила более 13 млн долларов.

Расследование и сбор доказательств по делу длились долго, отметил Сытник, но сейчас три фигуранта задержаны. Им избраны меры пресечения в виде содержания по стражей, а общая сумма альтернативного залога составляет 185 млн грн.
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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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