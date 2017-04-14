Таможенники рассказали, как будут проверять гостей к Евровидению

Сегодня, 14:12

В ГФС обещают упрощенные правила таможенного контроля для тех, кто собирается посетить песенный конкурс в Киеве

ГФС упросит таможенный контроль к &quot;Евровидению&quot;. Фото: пресс-служба ГПСУ
ГФС упросит таможенный контроль к "Евровидению". Фото: пресс-служба ГПСУ

Для гостей песенного конкурса Евровидение-2017 будет действовать упрощенный режим пропуска через таможенную границу. Об этом заявил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан, сообщает "112 Украина".

"ГФС готова обеспечить максимально высокий уровень обслуживания всех иностранных представителей, которые приедут в нашу страну на Евровидение. Для них будет действовать упрощенный режим пропуска через таможенную границу. Оформление всех материалов, продукции и технического оборудования, необходимых для конкурса, будет осуществляться оперативно", – подчеркнул Продан.

По его словам, организационные вопросы пропуска иностранных участников представители ГФС обсудили со специалистами других министерств и ведомств, вовлеченных в проведение конкурса.

Во время встреч договорились об оперативном обмене информацией относительно сроков оформления товаров, пунктов пропуска через границу Украины, а также документов, на основании которых такие товары будут оформляться.

"Руководители всех таможен ГФС обеспечат надлежащий уровень культуры и порядка при осуществлении пропуска иностранных участников. К таможенным формальностям будут привлечены наиболее подготовленные и опытные специалисты. В случае необходимости наши специалисты готовы оперативно решить проблемные вопросы, которые могут возникнуть при оформлении указанных граждан, со смежными службами", – отметили в ГФС.

Напомним, вице-премьер – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко допускает провокации с пожарами в лесах и на торфяниках вокруг Киева в преддверии международного песенного конкурса Евровидение.
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