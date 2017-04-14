Техническое состояние междугородних маршруток не соответствует нормам – "Укртрансбезопасность"
На что идут пассажиры, чтобы добраться по назначению
Без аптечек, огнетушителей и на лысой резине. Техническое состояние междугородних маршруток не соответствует нормам. Об этом заявили в "Укртрансбезопасности". Корреспонденты "Сегодня" решили сами проверить, на что идут пассажиры, чтобы добраться по назначению?
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