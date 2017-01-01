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Теракт в Стамбуле: Посольство Украины в Турции обратилось к украинцам http://www.segodnya.ua/img/article/7850/69_main.1483273374.png http://www.segodnya.ua/img/article/7850/69_tn.1483273374.png Украина Дипломаты призвали украинских граждан следить за последними новостями во время пребывания в Турции 

Теракт в Стамбуле: Посольство Украины в Турции обратилось к украинцам

Вчера, 14:24

Дипломаты призвали украинских граждан следить за последними новостями во время пребывания в Турции 

Украинцам даны рекомендации по пребыванию в Турции. Фото: скриншот
Украинцам даны рекомендации по пребыванию в Турции. Фото: скриншот

Посольство Украины в Турции обратилось к украинцам после теракта в стамбульском ночном клубе и призвало соблюдать правила безопасности пребывания в этой стране. Об этом сообщает пресс-служба дипведомства.

"Посольство настоятельно рекомендует избегать без крайней необходимости длительного пребывания в транспортных терминалах (аэропорты, морские порты, железнодорожные и автобусные вокзалы), на остановках общественного транспорта. Также ограничить посещение административных зданий, крупных торгово-развлекательных комплексов, ресторанов, кафе, ночных клубов", – говорится в сообщении.

Также дипломаты призывают украинцев, находящихся в Турции, следить за новостями по развитию ситуации в стране и месте нахождения. Также граждане Украины должны неуклонно выполнять все законные указания и рекомендации правоохранительных органов и местной власти, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.

Позже стало известно, что террористу, который в новогоднюю ночь устроил стрельбу в ночном клубе Стамбула, не удалось скрыться и он был ликвидирован.

Как стало известно от Министерства иностранных дел Украины, в Стамбуле провели опознание тел погибших, среди которых граждан Украины не оказалось.

Также очевидцы инцидента рассказали, что происходило во время нападения на людей в клубе. Некоторые видели стрелка еще на улице, как он "с боем" прорывался в заведение.
Турция, теракт, украинцы, посольство, дипломаты, ночной клуб

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Источник:

"Сегодня"

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