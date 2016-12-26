ТОП-10 главных новогодних елок Украины (фото)
Самое высокое дерево этой зимы можно увидеть в Харькове, а самое низкое – в Полтаве
До конца года осталось меньше недели. Большинство городов Украины невероятно преобразились к празднику и готовы встретить новый 2017 год.
В областных центрах страны уже установили и украсили главный атрибут праздника – новогоднюю елку. По данным Укргидрометцентра, самое высокое древо этой зимы находится в Харькове, его высота 36,7 метров. Самая низкая елка высотой 15 метров – в Полтаве. А вот главная новогодняя красавица столицы заняла четвертое место. Ее высота 26 метро.
В преддверии новогоднего торжества сайт "Сегодня.ua" собрал самые яркие елки из разных областных центров Украины.
Харьков. Фото: city.kharkov.ua
Киев. Фото: А. Бойко, "Сегодня"
Днепр. Фото: informator.dp.ua
Одесса. Фото: 048.ua
Черновцы. Фото: press-centr.com
Львов. Фото: Facebook /_anastasiamilli
Винница. Фото: www.vmr.gov.ua
Ивано-Франковск. Фото: gk-press.if.ua
Чернигов. Фото: uezd.com.ua
Полтава: kolo.news
Напомним, вечером, 19 декабря, на День Святого Николая, в Киеве зажгли огни на главной новогодней елке страны. Украшение для первой рождественской красавицы в этом году выбирали все желающие открытым голосованием на сайте новогоднего городка и стоили столице 29 тысяч гривен.
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