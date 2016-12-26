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ТОП-10 главных новогодних елок Украины (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7828/89_main.1482745974.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7828/89_tn.1482745974.jpg Украина Самое высокое дерево этой зимы можно увидеть в Харькове, а самое низкое – в Полтаве

ТОП-10 главных новогодних елок Украины (фото)

Сегодня, 12:00

Самое высокое дерево этой зимы можно увидеть в Харькове, а самое низкое – в Полтаве

Фотоколлаж. Новогодние елки в Одессе, Киеве и Виннице
Фотоколлаж. Новогодние елки в Одессе, Киеве и Виннице

До конца года осталось меньше недели. Большинство городов Украины невероятно преобразились к празднику и готовы встретить новый 2017 год.

В областных центрах страны уже установили и украсили главный атрибут праздника – новогоднюю елку. По данным Укргидрометцентра, самое высокое древо этой зимы находится в Харькове, его высота 36,7 метров. Самая низкая елка высотой 15 метров – в Полтаве. А вот главная новогодняя красавица столицы заняла четвертое место. Ее высота 26 метро.

В преддверии новогоднего торжества сайт "Сегодня.ua" собрал самые яркие елки из разных областных центров Украины. 

70_big.1482235825Харьков. Фото: city.kharkov.ua

1241902__Киев. Фото: А. Бойко, "Сегодня"

mg_8499Днепр. Фото: informator.dp.ua

b4036301f17dcdf824155d862ef56d08Одесса. Фото: 048.ua 

chernivtsiЧерновцы. Фото: press-centr.com 

.jpg_11Львов. Фото: Facebook /_anastasiamilli

.jpg_12Винница. Фото: www.vmr.gov.ua

-Ивано-Франковск. Фото: gk-press.if.ua

.jpg_13Чернигов. Фото: uezd.com.ua

.jpg_14Полтава: kolo.news

Напомним, вечером, 19 декабря, на День Святого Николая, в Киеве зажгли огни на главной новогодней елке страны. Украшение для первой рождественской красавицы в этом году выбирали все желающие открытым голосованием на сайте новогоднего городка и стоили столице 29 тысяч гривен.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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