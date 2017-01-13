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Трехмесячному Артему нужна помощь: с рождения он не может самостоятельно дышать http://www.segodnya.ua/img/article/7880/10_main.1484314427.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/10_tn.1484314427.jpg Украина Точный диагноз новорожденному врачи пока поставить не могут, а нахождение в реанимации ежедневно обходится в 800-1000 грн 

Трехмесячному Артему нужна помощь: с рождения он не может самостоятельно дышать

Сегодня, 17:36

Точный диагноз новорожденному врачи пока поставить не могут, а нахождение в реанимации ежедневно обходится в 800-1000 грн 

Трехмесячному Артему нужна помощь: с рождения он не может самостоятельно дышать

Артем с рождения не может самостоятельно дышать. Его жизнь врачи поддерживают через искусственную вентиляцию легких. По словам матери ребенка Татьяны Галеты, мальчику ежедневно нужны дорогостоящие препараты, памперсы и пеленки.

"Родившись, Артем посинел и перестал дышать. Врачи говорят о родовой травме – повреждении шеи. При родах что-то пошло не так, в результате чего повреждена шея. Думали, что компрессионный перелом, МРТ показало, что его нет, но есть повреждения в шейном отделе, которое, скорее всего, мешает малышу дышать", – рассказала "Сегодня.ua" Татьяна.

Со вчерашнего дня у Артема наблюдается положительная динамика и он переведен с аппарата искуственной вентиляции легких на ram-канюли. Врачи наблюдают за состоянием малыша. Но только после контрольного МРТ, которое планируется провести через два месяца, будет понятно, что с шеей и дыханием малыша.

Для поддержания жизни ребенку необходимы дорогостоящие препараты: аксицин, линезолидин, пульмикорт, винталин, а также памперсы и пеленки.

Помочь ребенку можна по реквизитам:

Номер карты УкрСиббанк
5169 3075 0258 5073
Номер карты ПриватБанка (Татьяна Галета)
5167 9856 9054 6858
Телефон мамы Артема Татяны Галеты: 068 337 95 85 
помощь, реанимация, новорожденный, сбор средств

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Источник:

"Сегодня"

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