Третья ракетка Украины уступила пятой ракетке США

Катерина Бондаренко проиграла на старте турнира в Сиднее американке Кристине Макхейл

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не сумела выйти во второй раунд турнира WTA Premier Apia Sydney International в Сиднее (Австралия).

В стартовом матче Бондаренко в упорной борьбе уступила американке Кристине Макхейл со четом 6:4, 5:7, 2:6. Поединок продолжался 2 часа 25 минут.

В рейтинге WTA Катерина Бондаренко занимает 68-е место, а Кристина Макхейл – 43-е.