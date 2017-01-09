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Третья ракетка Украины уступила пятой ракетке США http://www.segodnya.ua/img/article/7865/3_main.1483955882.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/3_tn.1483955882.jpg Украина Катерина Бондаренко проиграла на старте турнира в Сиднее американке Кристине Макхейл

Третья ракетка Украины уступила пятой ракетке США

Сегодня, 12:01

Катерина Бондаренко проиграла на старте турнира в Сиднее американке Кристине Макхейл

Катерина Бондаренко. Фото AFP
Катерина Бондаренко. Фото AFP

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не сумела выйти во второй раунд турнира WTA Premier Apia Sydney International в Сиднее (Австралия).

В стартовом матче Бондаренко в упорной борьбе уступила американке Кристине Макхейл со четом 6:4, 5:7, 2:6. Поединок продолжался 2 часа 25 минут.

В рейтинге WTA Катерина Бондаренко занимает 68-е место, а Кристина Макхейл – 43-е.
теннисистка, Катерина Бондаренко

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Источник:

sapronov-tennis.org

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