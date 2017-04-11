Третью часть драмы "Черговий лікар" зрители канала "Украина" увидят уже осенью

Вчера, 20:53

В новом сезоне будет еще больше драматических поворотов и юмора, истории пациентов станут еще более запутанными и интригующими


Третью часть драмы "Черговий лікар" зрители канала "Украина" увидят уже осенью. Создатели сериала обещают еще больше юмора и экшена. Раскроют подробности личной жизни главных героев – докторов.

В новом сезоне будет еще больше драматических поворотов и юмора. Истории пациентов станут еще более запутанными и интригующими. Один из врачей и сам окажется на больничной койке. Неизменно одно – актеры – исключительно наши, снимают в Киеве, и "Черговый ликар" – это первый в стране сериал на украинском языке.
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