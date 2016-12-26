Три игрока "Динамо" стали обладателями Кубка Демьяненко

Рыбалка, Гармаш, Бущан сыграли на турнире за "Катанзаро"

В Киеве завершился турнир Кубок Демьяненко. В финальном поединке встречались между собой "Катанзаро" и "Виноградарь-Локо".

Отметим, что в составе "Катанзаро" на поле вышли сразу трое футболистов киевского "Динамо" – это Сергей Рыбалка, Георгий Бущан и Денис Гармаш, который и решил исход встречи. Полузащитник точно реализовал пенальти, переиграв голкипера соперников на 37-й минуте встречи.

"Катанзаро" выиграл – 1:0 и завоевал трофей. Третье место на турнире занял клуб "Одесса".