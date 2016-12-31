Трогательное поздравление украинских бойцов на Донбассе с праздниками (видео)
Украинские защитники желают народу Украины мира, здоровья и достатка, а также поздравляют своих родных и близких
Украинские военные, которые на данный момент находятся на Донбассе и защищают украинскую землю от врага, поздравили украинцев с новогодними и рождественскими праздниками, а также высказали поздравление своим родным. Соответствующие видео опубликованы в YouTube-каналах волонтерской группы "Вернись живым" и Военного телевидения Украины.
Конечно, в первую очередь бойцы с передовой поздравили своих родных и близких. Стоит отметить, что в отличие от многих регионов страны, на Донбассе настоящая зима и достаточно много снега. Украинские защитники желают народу Украины мира, здоровья и достатка.
Как сообщалось, начальник Генерального штаба Виктор Муженко подвел итоги года для украинской армии. По его словам, украинская армия выстояла против российского агрессора, который не смог реализовать свои планы в Украине, однако еще много предстоит сделать для укрепления оборонного потенциала сраны.
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