Трогательное поздравление украинских бойцов на Донбассе с праздниками (видео)

Украинские защитники желают народу Украины мира, здоровья и достатка, а также поздравляют своих родных и близких

Украинские военные, которые на данный момент находятся на Донбассе и защищают украинскую землю от врага, поздравили украинцев с новогодними и рождественскими праздниками, а также высказали поздравление своим родным. Соответствующие видео опубликованы в YouTube-каналах волонтерской группы "Вернись живым" и Военного телевидения Украины.

Конечно, в первую очередь бойцы с передовой поздравили своих родных и близких. Стоит отметить, что в отличие от многих регионов страны, на Донбассе настоящая зима и достаточно много снега. Украинские защитники желают народу Украины мира, здоровья и достатка.

Как сообщалось, начальник Генерального штаба Виктор Муженко подвел итоги года для украинской армии. По его словам, украинская армия выстояла против российского агрессора, который не смог реализовать свои планы в Украине, однако еще много предстоит сделать для укрепления оборонного потенциала сраны.