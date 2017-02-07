Тука пояснил, что нужно делать вместо военного положения

Чиновник не считает целесообразным вводить военное положение, так как в нем нет необходимости

Необходимости вводить военное положение в Украине нет, но в случае угрозы стране, нужно отдать государству контроль над стратегически важными частными объектами. Такое мнение высказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Украинская правда.

"Я не вижу необходимости введения военного положения", – сказал он на вопрос ведущего "Свободы слова".

По его мнению, в случае угрозы государство должно опекаться стратегическими предприятиями, не входящие в собственность страны.

"Я считаю целесообразным рассматривать не вопрос введения или не введения военного положения, а лучше предоставить любому исполнительному органу власти возможность в случае реальной государственной опасности брать под временный контроль стратегически важные предприятия", – заявил Тука.

Напомним, 3 февраля замглавы АП Константин Елисеев заявил, что вопрос введения военного положения пока не обсуждается. "Вы знаете, что ситуация на Донбассе на фронте изменчива, поэтому это будет решаться, безусловно, коллективным способом, есть у нас Совет национальной безопасности и обороны, который будет принимать соответствующее решение", – отметил Елисеев.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин отмечал, что военное положение может быть введено в случае ухудшения ситуации на фронте.