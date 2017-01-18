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Турчинов и посол Германии Райхель поговорили о гибридной войне и агрессии РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7894/20_main.1484742105.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/20_tn.1484742105.jpg Украина Секретарь СНБО отметил, что проблема возобновления оборонного потенциала Украины является приоритетной для власти

Турчинов и посол Германии Райхель поговорили о гибридной войне и агрессии РФ

Сегодня, 14:21

Секретарь СНБО отметил, что проблема возобновления оборонного потенциала Украины является приоритетной для власти

Александр Турчинов. Фото: thekievtimes.ua
Александр Турчинов. Фото: thekievtimes.ua

Секретарь СНБО Александр Турчинов обсудил с послом Германии Эрнстом Райхелем ситуацию в Украине и агрессивные действия РФ. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"В ходе встречи собеседники обсудили текущую ситуацию в Украине и методы гибридной войны, которую РФ ведет против нашего государства и стран Европы. Отдельное внимание стороны уделили обсуждению геополитической ситуации, которая сложилась в результате агрессивных действий РФ", – говорится в сообщении.

Турчинов отметил, что Германия является стратегическим партнером Украины, и поблагодарил руководство этой страны за последовательную поддержку и усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Во время обсуждения текущей ситуации в Украине секретарь СНБО отметил, что проблема возобновления оборонного потенциала Украины является приоритетной для власти.

"Мы многое уже сделали в этом направлении, но этот вопрос мог бы решаться намного быстрее, если бы не было блокирования военно-технического сотрудничества с нашими партнерами", – сказал он.

В свою очередь Райхель отметил, что позиция Германии по поводу санкций в отношении РФ неизменна – "не может быть и речи об их смягчении или отмене, поскольку РФ не соблюдает Минские договоренности".

"Украина может и далее рассчитывать на нашу поддержку", – сказал посол.

Напомним, посол Соединенных штатов в Украине Мари Йованович считает, что так называемая "гибридная война" Российской Федерации против Украины началась еще до возникновения данного термина.

"Я сейчас скажу достаточно грубо, но в течение 25 лет после обретения Украиной независимости ваша страна находится в условиях гибридной войны с Россией", – отметила посол.

Среди инструментов, которые использовала Россия, она отметила, в частности, пропаганду.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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