Турчинов о прозвище "кровавый пастор": "Это лучше, чем у Путина"

"Россияне, видимо, считают, что я их кровью завтракаю, а иногда и ужинаю", иронизировал секретарь СНБО

Секретарь СНБО Александр Турчинов сказал, что ничего страшного в его прозвище "кровавый пастор" нет и он нормально к нему относится. Об этом он рассказал в интервью "BBC Украина".

По его словам, он спокойно относится к своему прозвищу и считает, что ему больше повезло, чем российскому президенту Владимиру Путину.

"Вы знаете, меня и раньше "пастором" называли, но россияне добавили "кровавый", видимо, считая, что я их кровью завтракаю, а иногда и ужинаю. Как-то спокойно я к этому отношусь, даже привык. Я думаю, это прозвище значительно лучше, чем то, что украинцы дали Путину…" – сказал Турчинов.

Ранее внештатный советник президента Олег Медведев рассказывал, как министр внутренних дел Арсен Аваков пошутил над Турчиновым, назвав его "кровавым пастором". По его словам, секретарь СНБО не обиделся.

В свою очередь, что касается прозвища российского президента, то оно известно всем украинцам после того, как российские войска вторглись в Украину. Украинские фанаты придумали про него песню "Путин – х…ло".