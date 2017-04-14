Турчинов объяснил, почему Донбасс не потеряли, как Крым

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что благодаря Крыму удалось выиграть время для подготовки сопротивления на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью "BBC Украина".

По его словам, без завершения крымской операции, оккупанты не могли развивать военную агрессию на материковой части Украины.

"Здесь все просто: активная фаза операции по Крыму началась, когда еще на Майдане лилась кровь. Подготовительная фаза – гораздо раньше. Крымскую операцию они провели, воспользовавшись тем, что в Украине не было власти и силовых структур, способных сопротивляться. И все равно – вместо запланированного трехдневного блицкрига, они (российские оккупанты – ред.) увязли там в месяц. А без завершения крымской операции, они не могли развивать военную агрессию на материковой части Украины", – рассказал Турчинов.

Он отметил, что это дало возможность тогдашнему военному и политическому руководству страны подготовить хоть какую-то армию – Нацгвардию, добровольческие батальоны – а для противостояния россиянам на Донбассе.

"Кроме того, даже настроение людей в Донецкой и Луганской областях и в Крыму отличалось. За Украину были готовы отдавать жизнь очень много именно местных, донецких и луганских патриотов", – добавил секретарь СНБО.

Также Александр Турчинов рассказывал, как в начале войны вооружал уголовников. В 2014 году, когда первые добровольцы отправились на Донбасс защищать Украину, тогда еще и. о. главы государства пришлось выдавать оружие под свою ответственность лицам, у которых были проблемы с законом.