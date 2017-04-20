Турчинов: Россия может готовить вторжения в Украину через Беларусь

Совместные белорусско-российские учения "Запад-2017" Россия может использовать как подготовку к вторжению войск в Украину. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает 112.ua.

По его словам, Украина уделит особое внимание масштабным учением белорусов и россиян у границ с Украиной с участием 100 тысяч военнослужащих.

"По оценкам военных специалистов, конечная цель указанных учений заключается в проверке готовности российских войск проводить операции от региональных до широкомасштабных ограниченных войн. При их подготовке к активной фазе по подготовке "Запад-2017", а они должны состояться в сентябре этого года, нельзя исключать проведения российской стороной скрытых мероприятий по подготовке к стратегической наступательной операции. Есть серьезные основания полагать, что после активной фазы учений российский военный контингент может остаться в Беларуси", – заявил Турчинов.

Ранее Александр Турчинов рассказывал, как Россия в 2014 году после побега экс-президента Виктора Януковича подготовила 80-тысячную армию для вторжения на материковую Украину.