Турчинов в День памяти Героев Крут призвал к вере в Бога, собственные силы и Украину

Секретарь СНБО отметил, что для настоящей свободы необходимо быть сильными не только как стране, которая способна себя защищает, но и сильными духом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в связи с годовщиной Дня памяти Героев Крут призвал к вере в Бога, собственные силы и Украину, а также чтить память павших героев.

"В начале ХХ века не удалось объединить украинцев для достойного отпора врагу и защиты своей свободы и независимости. Более чем на 70 лет мы потеряли свою страну. Мы получили собственную государственность и сейчас, как и тогда, за нее приходится воевать. Как и тогда, погибают лучшие сыновья Украины за независимое и соборное Государство. Но сейчас мы смогли остановить врага и защитить свою страну!", – говорится в обращении Турчинова опубликованном на официальном сайте СНБО в воскресенье.

"Вечная память и уважение павшим героям – героям ХХ века и их потомкам – героям века ХХ!", сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что для настоящей свободы необходимо быть сильными не только как стране, которая способна себя защищает, но и сильными духом. Он подчеркнул, что необходимо изо дня в день, шаг за шагом освобождать свою землю от российского агрессора.

"Это наш путь, и мы пройдем его до победного конца! С верой: в Бога, в себя, в Украину – победим!", подчеркнул Турчинов.

Напомним, в 1918 году 400 отважных юношей – студентов и козаков "Вільного козацтва", – вступив в неравный бой, остановили превышающую в десять раз российско-большевистскую армию Михаила Муравьева, наступавшую на Киев под лозунгами "Смерть буржуям и украинцам".