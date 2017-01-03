Турецкие гранды стали в очередь за защитником "Динамо"

Домаго Вида может продолжить карьеру в "Галатасарае" или "Бешикташе"

Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида попал в сферу трансферных интересов турецкого "Галатасарая".

По данным издания Fanatik, стамбульский клуб собирается выйти на "Динамо" с официальным предложением по такому трансферу с суммой отступных за хорвата в размере 5 млн евро.

Напомним, Виду активно пытается заполучить еще один клуб из Стамбула – "Бешикташ". Причем, по данным турецких СМИ, динамовец уже согласовал с "черными орлами" условия личного контракта.

Что же общего интереса к Виде, то кроме "Бешикташа" и "Галатасарая", к защитнику присматриваются итальянски "Торино" и "Наполи", а также французский "Марсель".

Добавим, что действующий контракт Виды с "Динамо" истекает в конце 2018 год.