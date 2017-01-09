Турецкий журналист рассекретил цену на игрока сборной Украины Ярослава Ракицкого

По данным Фирата Гюнаера, "Шахтер" не продаст своего защитника менее, чем за 30 миллионов евро

Донецкий "Шахтер" не будет рассматривать предложения по трансферу защитника команды и сборной Украины Ярослава Ракицкого, если эти предложения не будут начинаться с 30 миллионов евро.

Это стало известно после того, как к турецкому журналисту Фирату Гюнаеру попало письмо "Шахтера" одному из турецких клубов. В нем "горняки" благодарят за предложение о трансфере от 24 декабря 2016 года, но отвечают отрицательно. При этом "Шахтер" добавляет, что игрока не продадут дешевле 30 миллионов евро.

Письмо датировано 26 декабря.