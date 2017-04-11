Тымчук объяснил, почему Трамп сейчас ближе к Украине, чем раньше

Вчера, 11:52

Украина имеет возможность выйти на новый уровень в отношениях с американской администрацией, считает нардеп

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп уже осознал все реалии международной политики и довольно жестко настроен в отношении России, поэтому у Украины появилась возможность сблизиться с США. Об этом в своей колонке на "Апострофе" написал народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что сначала Трамп, грубо говоря, смотрел на международные отношения США, в том числе с Россией, с точки зрения рядового американца, однако теперь все изменилось…

"После встречи с главами разведслужб США он поменял мнение. Ему предоставили соответствующую информацию и данные. Соответственно, то, что делает сейчас Трамп, это не действия кандидата в президенты США во время предвыборной кампании. Это уже мнение человека, который осознает и принимает решения государственного уровня. В этой ситуации для Украины открывается огромное окно возможностей в плане не только продолжения поддержки США, но и ее наращивания. Поскольку в этой ситуации Украина объективно выступает в роли жертвы российской агрессии. А значит, может рассчитывать на помощь, и как минимум сочувствие от международного сообщества. Что касается дальнейших действий США относительно Украины – неизвестно. Однако, то, что мы сейчас видим, должно вселять надежду — новая администрация президента США все более адекватно расценивает ситуацию", – считает Тымчук.

По его мнению, Украина теперь может рассчитывать на помощь в различных сферах, в том числе и в военно-техническом и дипломатическом плане.

Ранее постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявлял, что удар США по Сирии укрепляет позиции Украины в противостоянии с Россией.

В свою очередь в Госдепе США уверяют, что США продолжат оказывать поддержку Украине, которая защищает свою территорию и укрепляет экономику на фоне российской агрессии.
США, отношения, трамп, Тымчук

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