Тымчук рассказал о вероятности полномасштабного вторжения РФ в Украину

Сейчас на Донбассе нет никакого улучшения ситуации, так как Минские договоренности не выполняются российской стороной, отметил нардеп

Вероятность вторжения российской армии в Украину для полномасштабного наступления существует, поэтому украинские военачальники должны разработать план по отражению наступления. Об этом в колонке на сайте издания "Апостроф" написал народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, сейчас на Донбассе нет никакого улучшения ситуации, а Минские договоренности не выполняются российской стороной.

"Мы постоянно говорим о том, что угроза дальнейшего вторжения со стороны РФ остается. И позиция Генштаба, который несет подготовку не только с учетом нынешний боевых действий в Донбассе, но и с учетом возможного широкомасштабного наступления, открытой агрессии РФ, более чем правильная", – отмечает Тымчук.

Он напомнил, что на восточных границах появились две новые российские армии, в рамках которых сформированы три новых дивизии.

"Хотя формирование еще не закончено, но они уже могут выполнять боевые задачи. Одновременно насчет набитого российскими войсками крымского полуострова – идет формирование еще одной армии. Это – те ружья, которые висят на стене и могут выстрелить. Конечно, мы не можем утверждать, что есть высокая вероятность, что Россия начнет широкомасштабную агрессию, наступая по направлению Черниговской области, например. Однако если учитывать то, что Россия, оккупировавшая часть украинской территории, ведя боевые действия на Донбассе, также может концентрировать войска и на других направлениях, то угроза очень высока. И, соответственно, ВСУ должны ее отразить", – написал Тымчук.

Также он подчеркнул, что балтийские страны стали более трезво оценивать возможность с нападением РФ на них, несмотря на их членство в НАТО.

"Может ли РФ вторгнутся на территорию страны-члена НАТО? Очевидно, что речь идет о странах Балтии. Они сейчас эту угрозу оценивают очень трезво и призывают НАТО консультироваться, хотят получить от Альянса гарантии того, что в случае чего будет выполняться Вашингтонский договор о коллективной безопасности", – добавил нардеп.

Как сообщалось, Россия формирует вблизи границ Украины мотострелковую дивизию, которая насчитывает более 10 тысяч военных. В Генштабе ВСУ считают, что такие действия противоречат информации, которую сама же РФ предоставила государствам-участникам по официальной сети ОБСЕ в ноябре 2016 года.

В свою очередь российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр рассказывал, что Россия готовит новые силы под видом крупных военных учений, чтобы сформировать мощную ударную группировку для нападения, вероятнее всего, на Украину.