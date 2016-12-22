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У Порошенко показали, во что оденут бойцов ВСУ в следующем году (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/37_main.1482438945.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/37_tn.1482438945.jpg Украина Все перечисленное стоит уже в планах закупок 2017 года 

У Порошенко показали, во что оденут бойцов ВСУ в следующем году (фото)

Вчера, 22:35

Все перечисленное стоит уже в планах закупок 2017 года 

В следующем году финансирование закупок вещевого обеспечения ВСУ увеличено и составит 2,5 миллиарда гривень.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Юрий Бирюков.

По его словами, в плане закупок на следующий год:

- три типа берцев (летние, демисезонные, зимние) и зимние бахилы;

- четыре типа головных уборов (кепка-мазепинка, панама, подшлемник, шапка);

- три типа рукавиц (летние тактические, демисезонные, зимние);

- флисовый костюм-утеплитель (в этом году только куртки, а в следующем – куртки и штаны);

- три типа нательного белья (футболка и трусы, демисезонное, зимнее);

- три типа шарфов-труб (флисовый зимний, летний, противомоскитный);

- очки-маска со сменными стеклами;

- наколенники и налокотники;

- рюкзак и транспортный баул.

"Вот все это вышеперечисленное стоит уже в планах закупок 2017 года с цифрами, измеряющимися десятками и сотнями тысяч", – написал Бирюков.

Также он привел цифры планов закупок на следующий год:

- подсумки для гранат, ВОГов, снайперские – тысячи;

- разгрузочная поясная система – 30 тыс. штук

- подсумки для автоматных магазинов – десятки тысяч;

- подсумок для аптечки индивидуальной – десятки тысяч.

Ранее в Минобороны заявляли, что военные в зоне проведения АТО обеспечены теплой формой одежды на 90%, при этом не хватает зимних шапок, флисовых курток-утеплителей и теплого белья.
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Источник:

"Сегодня"

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