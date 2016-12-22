У Порошенко показали, во что оденут бойцов ВСУ в следующем году (фото)
Все перечисленное стоит уже в планах закупок 2017 года
В следующем году финансирование закупок вещевого обеспечения ВСУ увеличено и составит 2,5 миллиарда гривень.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Юрий Бирюков.
По его словами, в плане закупок на следующий год:
- три типа берцев (летние, демисезонные, зимние) и зимние бахилы;
- четыре типа головных уборов (кепка-мазепинка, панама, подшлемник, шапка);
- три типа рукавиц (летние тактические, демисезонные, зимние);
- флисовый костюм-утеплитель (в этом году только куртки, а в следующем – куртки и штаны);
- три типа нательного белья (футболка и трусы, демисезонное, зимнее);
- три типа шарфов-труб (флисовый зимний, летний, противомоскитный);
- очки-маска со сменными стеклами;
- наколенники и налокотники;
- рюкзак и транспортный баул.
"Вот все это вышеперечисленное стоит уже в планах закупок 2017 года с цифрами, измеряющимися десятками и сотнями тысяч", – написал Бирюков.
Также он привел цифры планов закупок на следующий год:
- подсумки для гранат, ВОГов, снайперские – тысячи;
- разгрузочная поясная система – 30 тыс. штук
- подсумки для автоматных магазинов – десятки тысяч;
- подсумок для аптечки индивидуальной – десятки тысяч.
Ранее в Минобороны заявляли, что военные в зоне проведения АТО обеспечены теплой формой одежды на 90%, при этом не хватает зимних шапок, флисовых курток-утеплителей и теплого белья.
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