Убийство "Гиви": версии и детали

Смерть боевика обрастает все новыми версиями. Если у самих боевиков она всего одна, то у Украины — три. Что стоит за убийством одного из лидеров сепаратистов и не будет ли это причиной нового обострения, выясняла "Сегодня".

Неизвестные выпустили снаряд из огнемета "Шмель" в окно "кабинета" 36-летнего Михаила Толстых по прозвищу Гиви в 6 утра 12 минут. Как сообщают сами боевики, он умер мгновенно, а его тело обгорело до неузнаваемости. Где именно находился этот "кабинет", точно неизвестно. Боевики расположение не называют, а украинская сторона предполагает, что он в Макеевке. Гибель "героя" самопровозглашенной "ДНР" подвердили и боевики, и Украина.

Напомним, Гиви был одним из самых медийных лиц "молодой республики". Уроженец Иловайска, до начала конфликта на Донбассе работал охранником в супермаркете. Затем он начал руководить батальоном боевиков "Сомали", занимался пытками украинских киборгов. На камеры СМИ РФ он также угрожал "дойти до Житомирской области".

ТРИ ВЕРСИИ. В "ДНР" были неоригинальны: они обвинили в смерти Гиви украинских диверсантов, а причастным к убийству назвали... советника главы МВД Зоряна Шкиряка. Сам Шкиряк, конечно же, все отрицает. "Им же нужно было кого-то обвинить", — заявил он журналистам.

У украинских силовиков версий три: Толстых убрали спецслужбы России, убили свои или смерть инсценировали. "Такие "надувные" герои, как Моторола и Гиви, были нужны боевикам на первых этапах войны, поэтому они и оставались живы, — раскрыл нам версии разведки один из руководителей в Минобороны. — Сейчас в отдельных городах число кадровых российских военных уменьшилось. Временно или надолго — вопрос, но в основном остались несколько командиров и "штабных крыс". Это означает, что частично ситуация оказалась под контролем местных боевиков, которые и могли убрать Гиви, чтобы забрать себе его куш от мародерской выручки. Но дело в том, что подобраться к Гиви не так и просто, а, значит, что организовывать его убийство могли не без помощи спецслужб. В любом случае обострения на Донбассе из-за этого не будет, так как он был недостаточно влиятельной фигурой".

По данным разведки, вторая версия не менее весомая. "Россияне, большие офицеры, генералы из Москвы усиленно укомплектовывают первый и второй армейские корпуса на территории "ДНР", в них им нужен порядок, а не такой "театр абсурда", как Гиви и его "Сомали". Другими словами, избавляются от тех, кто воюет не по их правилам. Таким может стать и Захарченко, и Плотницкий, любой комбат и прочий представитель силового блока "ДНР", — говорят силовики, добавляя, что инсценировать гибель боевика могли для того, чтобы он мог сбежать.

Версию об убийстве своими частично подтверждает нардеп Антон Геращенко. "Плохо управляемого Гиви заменят на более дисциплинированного и опасного врага Украины, — спрогнозировал Геращенко. — Будем реалистами — ликвидация Гиви не слишком ослабит врага. Его или ликвидировали спецслужбы РФ за ненадобностью, или прикончили конкуренты в борьбе за финансовые потоки. Украинские спецслужбы не получали пока санкции на зачистку лидеров бандформирований".