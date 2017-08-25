Учения "Запад-2017": украинский генерал оценил вероятность нападения России

Президент России Владимир Путин вряд ли применит против Украины всю военную группировку на учениях в Беларуси "Запад-2017". Такое мнение высказал в комментарии "Апострофу" экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он считает сомнительным введение этой группировки войск в действие, так как Путину сейчас не нужна большая кровь в ситуации с Украиной.

"Если до середины сентября ситуация не усугубится, то он не применит эту силу. Будет прошлогодний вариант – попугал, посмотрел, пострелял, потренировались. Важно то, что таким образом Путин проверяет всю государственную машину на готовность не к локальной или региональной, а к полномасштабной войне. Он проведет тренировку и оставит за собой решение о начале войны – это серьезный стратегический показатель. Путин все готовит к масштабному конфликту, не только вооруженные силы, но и все государство. Но, на мой взгляд, силовой сценарий малоэффективен для него по сравнению с другими способами влияния. Но уже видно, что, в первую очередь, из-за позиции и силы Украины, легко ему это не удастся, и вряд ли будут достигнуты конечные цели", – сказал Романенко.

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В то же время он подчеркнул, что, если вдруг ситуация к середине сентября изменится, то у Путина будет инструмент для начала полномасштабной войны на уровне Украины, но эта ситуация для него неблагоприятна.

Как сегодня стало известно, Украина направит в Беларусь на масштабные военные учения с участием России "Запад-2017" двоих представителей, которые будут мониторить ситуацию.

"Запад-2017" – совместные учения Вооруженных сил РФ и Беларуси, запланированные в период с 14 по 20 сентября этого года. По официальным данным РФ, в учениях примут участие до 13 тысяч военнослужащих.