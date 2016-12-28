Удар Ломаченко назван лучшим нокаутом года по версии ESPN (видео)

Украинский боксер второго полулегкого веса Василий Ломаченко стал автором лучшего нокаута уходящего года по версии ESPN.

Американское издание решило отдать награду украинцу за его финальную серию против Романа Мартинеса. В том поединке украинец добыл историческое чемпионство, стал первым боксером-чемпионом в двух весовых категориях за минимальное количество боев.

Василий Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион в любителях и чемпион мира по версии WBO в профессионалах.