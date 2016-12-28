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Удар Ломаченко назван лучшим нокаутом года по версии ESPN (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7836/61_main.1482856167.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/61_tn.1482856167.jpg Украина Лучшим нокаутом 2016 года американское издание назвало удар Василия Ломаченко  

Удар Ломаченко назван лучшим нокаутом года по версии ESPN (видео)

Вчера, 18:29

Лучшим нокаутом 2016 года американское издание назвало удар Василия Ломаченко

 

Нокаут Ломаченко признан лучшим в 2016 году
Нокаут Ломаченко признан лучшим в 2016 году

Украинский боксер второго полулегкого веса Василий Ломаченко стал автором лучшего нокаута уходящего года по версии ESPN.

Американское издание решило отдать награду украинцу за его финальную серию против Романа Мартинеса. В том поединке украинец добыл историческое чемпионство, стал первым боксером-чемпионом в двух весовых категориях за минимальное количество боев.

Василий Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион в любителях и чемпион мира по версии WBO в профессионалах.
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