Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
УЕФА назвал "Шахтер" лучшим в Европе http://www.segodnya.ua/img/article/7821/34_main.1482420282.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/34_tn.1482420282.jpg Украина "Горняки" выдали лучший старт сезона, чем "Челси", "Ювентус" и "Реал"

УЕФА назвал "Шахтер" лучшим в Европе

Сегодня, 17:24

"Горняки" выдали лучший старт сезона, чем "Челси", "Ювентус" и "Реал"

Фото uefa.com
Фото uefa.com

Официальный сайт УЕФА подвел итоги первой половины сезона. В организации выделили лучших из лучших в десяти ведущих чемпионатах Европы.

Донецкий "Шахтер" возглавил рейтинги в двух номинациях –  лучшее начало сезона и лучшие результаты в гостевых матчах.  Также "горняки" находятся на ведущих позициях в других категориях.

Напомним, "Шахтер" без единого поражения возглавляет чемпионат Украины, оторвавшись от ближайшего преследователя на 13 очков.

Лидеры

Испания: "Реал"
Германия: "Бавария"*
Англия: "Челси"
Италия: "Ювентус"*
Франция: "Ницца"
Россия: "Спартак" Москва
Португалия: "Бенфика"*
Украина: "Шахтер"
Бельгия: "Брюгге"*
Турция: "Истанбул Башакшехир"

* действующий чемпион

Лучшее начало сезона (очки в среднем за игру)

2,78 "Шахтер"
2,53 "Бенфика"
2,53 "Челси"
2,47 "Ювентус"
2,47 "Реал"

Лучшие результаты в домашних матчах (очки в среднем за игру)

3,00 "Ювентус"
3,00 "Рома"
2,78 "Шахтер"
2,75 "Порту"
2,71 "РБ Лейпциг"
2,71 "Бенфика"
2,71 "Брага"

Лучшие результаты в гостевых матчах (очки в среднем за игру)

2,78 "Шахтер"
2,44 "Челси"
2,43 "Реал"
2,43 "Истанбул Башакшехир"
2,38 "Барселона"
2,38 "Бенфика"

Лучшее нападение (забитые мячи в среднем за игру)

2,95 "Монако"
2,67 "Реал"
2,56 "Барселона"
2,41 "Ливерпуль"
2,38 "Бавария"

Лучшая защита (пропущенные мячи в среднем за игру)

0,47 "Порту"
0,53 "Бенфика"
0,56 "Бавария"
0,61 "Шахтер"
0,65 "Челси"
0,65 ЦСКА Москва

Специалисты по ничьим

63% "Хоффенхайм"
53% "Османлыспор"
50% "Шавеш"
47% "Локомотив" Москва
47% "Генчлербирлиги"
футбол, УЕФА, чемпионат Украины, Шахтер Донецк

Вы сейчас просматриваете новость "УЕФА назвал "Шахтер" лучшим в Европе". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

UEFA.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фред с маской Жозе Моуринью

Фред в проекте "Кто я?" угадал Луческу и экс-президента Бразилии

Вчера, 19:43

Бразильский полузащитник "Шахтера" стал участником развлекательного проекта

Украина

Давай, играй!: новогодние подарки в Курахово

"Шахтер" раздал футбольные мячи детям, живущим возле зоны боевых действий

Вчера, 18:54

Участники проекта "Давай, играй!" в Курахово получили новогодние подарки от "Шахтера"

Донбасс

Тренер "Шахтера" Паулу Фонсека стал Дедом Морозом

Вчера, 13:57

"Горняки" приняли участие в новогодней фотосессии

Футбол

"Шахтер" вручил мячи 300 детям

"Шахтер" подарил футбольные мячи 300 детям в Краматорске

20 Декабря, 22:24

Участники местного проекта "Давай, играй!" получили подарки

Футбол

"Шахтер" хочет провести поединок Лиги Европы на стадионе "Металлист"

"Шахтер" планирует сыграть с "Сельтой" в Харькове

20 Декабря, 17:31

В ближайшие дни в Харьков приедет инспекция УЕФА

Футбол

Дарио Срна с маской Андрея Шевченко

Дарио Срна в проекте "Кто я?" угадал Гвардиолу и Шевченко

20 Декабря, 12:51

Капитан "Шахтера" стал участником развлекательного проекта

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.