УЕФА назвал "Шахтер" лучшим в Европе

"Горняки" выдали лучший старт сезона, чем "Челси", "Ювентус" и "Реал"

Официальный сайт УЕФА подвел итоги первой половины сезона. В организации выделили лучших из лучших в десяти ведущих чемпионатах Европы.

Донецкий "Шахтер" возглавил рейтинги в двух номинациях – лучшее начало сезона и лучшие результаты в гостевых матчах. Также "горняки" находятся на ведущих позициях в других категориях.

Напомним, "Шахтер" без единого поражения возглавляет чемпионат Украины, оторвавшись от ближайшего преследователя на 13 очков.

Лидеры

Испания: "Реал"

Германия: "Бавария"*

Англия: "Челси"

Италия: "Ювентус"*

Франция: "Ницца"

Россия: "Спартак" Москва

Португалия: "Бенфика"*

Украина: "Шахтер"

Бельгия: "Брюгге"*

Турция: "Истанбул Башакшехир"

* действующий чемпион

Лучшее начало сезона (очки в среднем за игру)

2,78 "Шахтер"

2,53 "Бенфика"

2,53 "Челси"

2,47 "Ювентус"

2,47 "Реал"

Лучшие результаты в домашних матчах (очки в среднем за игру)

3,00 "Ювентус"

3,00 "Рома"

2,78 "Шахтер"

2,75 "Порту"

2,71 "РБ Лейпциг"

2,71 "Бенфика"

2,71 "Брага"

Лучшие результаты в гостевых матчах (очки в среднем за игру)

2,78 "Шахтер"

2,44 "Челси"

2,43 "Реал"

2,43 "Истанбул Башакшехир"

2,38 "Барселона"

2,38 "Бенфика"

Лучшее нападение (забитые мячи в среднем за игру)

2,95 "Монако"

2,67 "Реал"

2,56 "Барселона"

2,41 "Ливерпуль"

2,38 "Бавария"

Лучшая защита (пропущенные мячи в среднем за игру)

0,47 "Порту"

0,53 "Бенфика"

0,56 "Бавария"

0,61 "Шахтер"

0,65 "Челси"

0,65 ЦСКА Москва

Специалисты по ничьим

63% "Хоффенхайм"

53% "Османлыспор"

50% "Шавеш"

47% "Локомотив" Москва

47% "Генчлербирлиги"