УЕФА назвал "Шахтер" лучшим в Европе
"Горняки" выдали лучший старт сезона, чем "Челси", "Ювентус" и "Реал"
Официальный сайт УЕФА подвел итоги первой половины сезона. В организации выделили лучших из лучших в десяти ведущих чемпионатах Европы.
Донецкий "Шахтер" возглавил рейтинги в двух номинациях – лучшее начало сезона и лучшие результаты в гостевых матчах. Также "горняки" находятся на ведущих позициях в других категориях.
Напомним, "Шахтер" без единого поражения возглавляет чемпионат Украины, оторвавшись от ближайшего преследователя на 13 очков.
Лидеры
Испания: "Реал"
Германия: "Бавария"*
Англия: "Челси"
Италия: "Ювентус"*
Франция: "Ницца"
Россия: "Спартак" Москва
Португалия: "Бенфика"*
Украина: "Шахтер"
Бельгия: "Брюгге"*
Турция: "Истанбул Башакшехир"
* действующий чемпион
Лучшее начало сезона (очки в среднем за игру)
2,78 "Шахтер"
2,53 "Бенфика"
2,53 "Челси"
2,47 "Ювентус"
2,47 "Реал"
Лучшие результаты в домашних матчах (очки в среднем за игру)
3,00 "Ювентус"
3,00 "Рома"
2,78 "Шахтер"
2,75 "Порту"
2,71 "РБ Лейпциг"
2,71 "Бенфика"
2,71 "Брага"
Лучшие результаты в гостевых матчах (очки в среднем за игру)
2,78 "Шахтер"
2,44 "Челси"
2,43 "Реал"
2,43 "Истанбул Башакшехир"
2,38 "Барселона"
2,38 "Бенфика"
Лучшее нападение (забитые мячи в среднем за игру)
2,95 "Монако"
2,67 "Реал"
2,56 "Барселона"
2,41 "Ливерпуль"
2,38 "Бавария"
Лучшая защита (пропущенные мячи в среднем за игру)
0,47 "Порту"
0,53 "Бенфика"
0,56 "Бавария"
0,61 "Шахтер"
0,65 "Челси"
0,65 ЦСКА Москва
Специалисты по ничьим
63% "Хоффенхайм"
53% "Османлыспор"
50% "Шавеш"
47% "Локомотив" Москва
47% "Генчлербирлиги"
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