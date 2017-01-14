УЕФА включил Лобановского список тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие футбола

Официальный сайт УЕФА опубликовал список из десяти тренеров, которые, по их мнению, оказали наибольшее влияние на европейский футбол с момента создания организации в 1954 году

В список тренеров включен легендарный наставник киевского "Динамо" Валерий Лобановский.

13 раз Лобановский приводил "Динамо" к победам в чемпионате страны, девять раз побеждал в Кубке, дважды в Кубке Кубков и один раз – в Суперкубке УЕФА. Во главе сборной СССР Валерий Васильевич стал вице-чемпионом Европы 1988 года.

Также в список попали:

Брайан Клаф ("Ноттингем Форест")

Йохан Кройф ("Аякс", "Барселона")

Висенте дель Боске ("Реал", сборная Испании)

Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед")

Эленио Эррера ("Барселона", "Атлетико", "Интер", "Рома")

Удо Латтек (ФРН, "Бавария", "Барселона")

Ринус Михелс ("Аякс", "Барселона", сборная Голландии)

Жозе Моуринью ("Порту", "Челси", "Реал", "Интер", МЮ)

Арриго Сакки ("Милан", сборная Италии, Атлетико").