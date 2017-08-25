Уход России с Донбасса не решит проблему Украины: эксперт объяснил

Сегодня, 10:37

Бузаров считает, что вывод российской армии не поможет Кремлю спастись от санкций

РФ может забрать свои войска с Донбасса. Фото: AFP
РФ может забрать свои войска с Донбасса. Фото: AFP

С возможным уходом российских войск с Донбасса проблемы для Украины и России на этом не закончатся, санкции для оккупантов останутся в силе, так как оккупированный Крым вряд ли будет возвращен. Такое мнение "Обозревателю" высказал эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров.

Он напомнил, что на РФ висят санкции не только за Донбасс, но и за Крым, а полуостров они явно не собираются возвращать, соответственно, и от санкций не отделаются.

"Я думаю, что санкции, которые наложены на Российскую Федерацию, наложены не только из-за действий России на Донбассе, но в том числе и из-за действий России в Крыму. Вероятность того, что Россия уйдет из Крыма, на мой взгляд, равна нулю. Потому что они строят мост соответствующий, вкладывают миллиарды в развитие инфраструктуры Крыма. Они туда переводят достаточно серьезные военные ресурсы, создают из Крыма военную и инфраструктурную базу. Я думаю, что Россия в ближайшие годы никогда оттуда самостоятельно не уйдет. Соответственно, санкции не снимут. Поскольку есть привязка Донбасса к Крыму по части санкций, вероятность полного снятия санкций тоже равна нулю", – объяснил Бузаров.

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Он отметил, что если по Донбассу возможны уступки Москвы, то Крым так просто они не отдаут.

"Поэтому даже если Россия уйдет из Донбасса, это никак не решит проблему России и проблему Украины в том числе", – добавил эксперт.

Напомним, 21 августа в Минске провели встречу спецпредставитель США Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков, обсудив вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.

По итогам их встречи заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак сказал, что якобы уже принято решение о выводе российских войск с Донбасса.
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