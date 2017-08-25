Уход России с Донбасса не решит проблему Украины: эксперт объяснил

С возможным уходом российских войск с Донбасса проблемы для Украины и России на этом не закончатся, санкции для оккупантов останутся в силе, так как оккупированный Крым вряд ли будет возвращен. Такое мнение "Обозревателю" высказал эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров.

Он напомнил, что на РФ висят санкции не только за Донбасс, но и за Крым, а полуостров они явно не собираются возвращать, соответственно, и от санкций не отделаются.

"Я думаю, что санкции, которые наложены на Российскую Федерацию, наложены не только из-за действий России на Донбассе, но в том числе и из-за действий России в Крыму. Вероятность того, что Россия уйдет из Крыма, на мой взгляд, равна нулю. Потому что они строят мост соответствующий, вкладывают миллиарды в развитие инфраструктуры Крыма. Они туда переводят достаточно серьезные военные ресурсы, создают из Крыма военную и инфраструктурную базу. Я думаю, что Россия в ближайшие годы никогда оттуда самостоятельно не уйдет. Соответственно, санкции не снимут. Поскольку есть привязка Донбасса к Крыму по части санкций, вероятность полного снятия санкций тоже равна нулю", – объяснил Бузаров.

Он отметил, что если по Донбассу возможны уступки Москвы, то Крым так просто они не отдаут.

"Поэтому даже если Россия уйдет из Донбасса, это никак не решит проблему России и проблему Украины в том числе", – добавил эксперт.

Напомним, 21 августа в Минске провели встречу спецпредставитель США Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков, обсудив вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.

По итогам их встречи заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак сказал, что якобы уже принято решение о выводе российских войск с Донбасса.