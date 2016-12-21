Украденные картины из музея Вероны возвращаются в Италию (видео)
События на ТК Украина
В ближайшие недели прокуратура также передаст Италии еще одного соучастника преступления
Президент Петр Порошенко лично передал властям Италии 17 полотен. Это работы Рубенса, Тинторетто, Беллини и других всемирно известных художников. Общая стоимость шедевров – почти 20 миллионов евро.
Их похитили в мае прошлого года. Девять молдаван и три итальянца вступили в сговор с охранником музея. А нашли украинские пограничники, когда картины пытались переправить в Молдову. Полотна уедут в Верону сегодня.
В ближайшие недели прокуратура передаст Италии еще одного соучастника преступления.
"Удалось не только перекрыть канал контрабанды ценностей художественных, не только задержать контрабандистов, но и найти эти бесценные произведения искусства, которые мы сегодня, наконец, после завершения всех официальных процедур, возвращаем нашим итальянским друзьям", – сказал Петр Порошенко, президент.
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