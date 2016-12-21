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Украденные картины из музея Вероны возвращаются в Италию (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7817/72_main.1482345212.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/72_tn.1482345212.jpg Украина В ближайшие недели прокуратура также передаст Италии еще одного соучастника преступления

Украденные картины из музея Вероны возвращаются в Италию (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:32

В ближайшие недели прокуратура также передаст Италии еще одного соучастника преступления


Президент Петр Порошенко лично передал властям Италии 17 полотен. Это работы Рубенса, Тинторетто, Беллини и других всемирно известных художников. Общая стоимость шедевров – почти 20 миллионов евро.

Их похитили в мае прошлого года. Девять молдаван и три итальянца вступили в сговор с охранником музея. А нашли украинские пограничники, когда картины пытались переправить в Молдову. Полотна уедут в Верону сегодня.

В ближайшие недели прокуратура передаст Италии еще одного соучастника преступления.

"Удалось не только перекрыть канал контрабанды ценностей художественных, не только задержать контрабандистов, но и найти эти бесценные произведения искусства, которые мы сегодня, наконец, после завершения всех официальных процедур, возвращаем нашим итальянским друзьям", – сказал Петр Порошенко, президент.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

Программа "События"

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