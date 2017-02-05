Украина бьет рекорды – чем будут удивлять покупателей застройщики?

Украинский рынок недвижимости начинает выходить из застоя. Спрос на жилье в 2016-м вырос в среднем на 10%, подсчитали эксперты. Положительная динамика наблюдалась в большинстве регионов страны. Однако о полном выздоровлении рынка говорить пока рано.

По сравнению с докризисными временами спрос на жилье остается минимальным. В прошлом году на столичном рынке недвижимости за месяц в среднем осуществлялось около 500 сделок по купле-продаже. Тогда как в 2012-2013 годах количество операций достигало трех тысяч ежемесячно. Причем доля сделок на вторичном рынке составляла не более трети от общих объемов продаж.

Цены на вторичку падали. За прошлый год они просели в среднем на 10%. Такая же тенденция будет наблюдаться и в 2017-м, прогнозирует аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко. По его словам, на вторичном рынке столицы сейчас можно найти квартиры как в стареньких "хрущевках" – от 500 у.е. за квадратный метр, так и за тысячу почти в центре. При этом владельцы будут вынуждены и дальше снижать цены, иначе объекты будут простаивать.

На первичном рынке ситуация со спросом – лучше. Из-за недоверия к банковской системе украинцы продолжают вкладывать деньги в новое жилье. Тем более, цены на первичном рынке особо не отличаются от вторичного. Средняя стоимость квадратного метра в столице колеблется в пределах пятнадцати-двадцати тысяч гривен. А вот условия проживания – лучше.

В то же время на первичном рынке высокая конкуренция. Только за первое полугодие 2016 года строительные компании получили более 650 разрешений на строительство, что на 50% больше, чем в предыдущий период. Кроме того, новостройкам приходится конкурировать и с уже сданными в эксплуатацию объектами.

Как утверждает президент Строительной корпорации "РИЭЛ" Ростислав Мельник, в 2017-м первичный рынок продолжит расти в объемах строительства, а на объекты, построенные в 70-80-х годах ожидается спад цен. Это обусловлено тем, что за последние годы было введено более 10 млн квадратных метров жилья по всей Украине, которые принимают интенсивное участие в конкурировании на вторичном рынке недвижимости.

По оценкам специалистов, в 2017 году только в столице должно появиться около миллиона квадратных метров нового жилья, в основном эконом и комфорт классов. В то же время цены в долларовом эквиваленте останутся болем-менее стабильными. Эксперты прогнозируют незначительное колебание стоимости в пределах 10-15%.