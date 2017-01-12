Украина должна быть готова реагировать на любые угрозы – начальник Генштаба

Муженко заявил, что угрозы, которые существуют на стратегическом уровне, сохраняют свою актуальность

Главной задачей ВСУ по-прежнему является реагирование на военные угрозы и внешние вызовы, которые имеют тенденцию к обострению. Об этом заявил Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко.

"Хотел бы всех предостеречь от эффекта привыкания. Мол, там, где продолжаются боевые действия, созданы группировки, военнослужащие которых постоянно выполняют боевые задачи. Для кого-то такая отдаленность этих действий может создать иллюзию, что эта ситуация совершенно не влияет на процессы в Вооруженных силах и на деятельность военных комиссариатов. Все наоборот. Угрозы, которые существуют на стратегическом уровне, никуда не исчезли, и мы должны быть готовы к адекватному ответу на них", – подчеркнул начальник Генштаба.

Он отметил, что вся система комплектования армии и организация боевой подготовки частей и подразделений в 2016 году были направлены на повышение их способности эффективно реагировать на существующие угрозы.

По его словам, отработка этих вопросов будет продолжена и в 2017 году.

"Некоторые из этих угроз являются актуальными, некоторые – возможными, некоторые – менее вероятными. Но мы должны быть готовы реагировать на все. Для противодействия таким внешним угрозам Украине нужны боеспособные воинские части, эффективные и слаженные органы военного управления. Военные комиссариаты должны сыграть свою весомую роль в качественном комплектовании Вооруженных сил", – сказал Муженко.

Он отметил, что военным комиссариатам важно поддерживать динамику набора граждан на службу по контракту.

Напомним, Генштаб ВСУ определил три ключевые задачи для Сил спецопераций на 2017 год.