Украина должна быть готова реагировать на любые угрозы – начальник Генштаба
Муженко заявил, что угрозы, которые существуют на стратегическом уровне, сохраняют свою актуальность
Главной задачей ВСУ по-прежнему является реагирование на военные угрозы и внешние вызовы, которые имеют тенденцию к обострению. Об этом заявил Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко.
"Хотел бы всех предостеречь от эффекта привыкания. Мол, там, где продолжаются боевые действия, созданы группировки, военнослужащие которых постоянно выполняют боевые задачи. Для кого-то такая отдаленность этих действий может создать иллюзию, что эта ситуация совершенно не влияет на процессы в Вооруженных силах и на деятельность военных комиссариатов. Все наоборот. Угрозы, которые существуют на стратегическом уровне, никуда не исчезли, и мы должны быть готовы к адекватному ответу на них", – подчеркнул начальник Генштаба.
Он отметил, что вся система комплектования армии и организация боевой подготовки частей и подразделений в 2016 году были направлены на повышение их способности эффективно реагировать на существующие угрозы.
По его словам, отработка этих вопросов будет продолжена и в 2017 году.
"Некоторые из этих угроз являются актуальными, некоторые – возможными, некоторые – менее вероятными. Но мы должны быть готовы реагировать на все. Для противодействия таким внешним угрозам Украине нужны боеспособные воинские части, эффективные и слаженные органы военного управления. Военные комиссариаты должны сыграть свою весомую роль в качественном комплектовании Вооруженных сил", – сказал Муженко.
Он отметил, что военным комиссариатам важно поддерживать динамику набора граждан на службу по контракту.
Напомним, Генштаб ВСУ определил три ключевые задачи для Сил спецопераций на 2017 год.
Вы сейчас просматриваете новость "Украина должна быть готова реагировать на любые угрозы – начальник Генштаба". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии