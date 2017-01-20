Украина должна сосредоточиться на переводе армии на стандарты НАТО – Полторак

На встрече с Фаллоном министр обороны Украины отметил, что реформирование ВСУ зависит от реформ в экономике страны

Украина не может растягивать процесс приведения Вооруженных сил к стандартам НАТО из-за продолжающейся российской агрессии. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в Киеве на совместной пресс-конференции с Государственным секретарем по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Майклом Фаллоном.

"Дело в том, что планы действительно очень амбициозные, но, учитывая ситуацию, сложившуюся сегодня у нас в Украине, военную угрозу, военную агрессию, у нас просто нет времени для того, чтобы растягивать этот процесс", – отметил Полторак, комментируя реалистичность планов, предусмотренных в Стратегическом оборонном бюллетене по приведению ВСУ к полной совместимости с силами НАТО до 2020 года.

Вместе с тем он подчеркнул, что реформа оборонного ведомства очень чувствительная.

"Мы не имеем права на эксперименты и ошибки, потому что мы можем потерять управление Вооруженными силами, и это будет непосредственно угроза территориальной целостности Украины", – сказал министр.

Он признал, что "задачи чрезвычайно трудные по переходу на стандарты Альянса и завершению реформирования до 2020 года". Но, по его словам, он лично не видит угроз для выполнения этого плана.

"Единственная у меня есть оговорка, она связана с тем, что реформа оборонного ведомства чрезвычайно ценная, и конечный успех проведения реформ в Министерстве обороны будет зависеть от реформ в экономике, наших финансовых возможностей и бюджета Министерства обороны", – добавил Полторак.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов провел встречу с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Майклом Фаллоном.

Во время встречи собеседники обсудили текущую ситуацию на востоке Украины и попытки Российской Федерации увеличить свое влияние на мировой арене из-за дестабилизации ситуации в Украине и на Ближнем Востоке.