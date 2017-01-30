Украина нуждается в качественных аналитических исследованиях – председатель совета Центра Разумкова (видео)
В прошлом году в центре Разумкова выполнили десятки исследований, посвященных национальной идентичности, энергетике и безопасности
Украина как никогда нуждается в качественных аналитических исследованиях.
Об этом заявили в Центре Разумкова, который входит в пятерку лучших в мире аналитических учреждений. Соответствующий рейтинг обнародовали исследователи из университета Пенсильвании.
Американские специалисты оценили 90 учреждений Центральной и Восточной Европы. В прошлом году в центре Разумкова выполнили десятки исследований, посвященных национальной идентичности, энергетике и безопасности.
"Качество аналитики, которую делают аналитические центры лучше, чем во многих политических институтах нашего государства. Основное, чтобы эта продукция требовалась для нашей власти, потому что в нашей стране на сегодняшний день преобладают более популистские тенденции. Анализировать, работать по логическим выводам на долгосрочную перспективу стало не модно", – отметил Николай Мартыненко, председатель совета Центра Разумкова.
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