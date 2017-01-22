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Украина отмечает День соборности (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7906/57_main.1485112468.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/57_tn.1485112468.jpg Украина Спустя 70 лет, в 1990-м, миллионы украинцев, взявшись за руки, впервые создали "живую цепь" от Востока до Запада

Украина отмечает День соборности (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 21:14

Спустя 70 лет, в 1990-м, миллионы украинцев, взявшись за руки, впервые создали "живую цепь" от Востока до Запада


Украина отмечает День соборности. 98 лет назад, в 1919 году, на Софийской площади в Киеве был провозглашён Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

Спустя 70 лет, в 1990-м, миллионы украинцев, взявшись за руки, впервые создали "живую цепь" от Востока до Запада. Она стала символом единства Украины. Традиция продолжается и сегодня. В Киеве на мосту Патона объединились сотни людей. Они скрепили цвета национального флага в один большой стяг. Продолжилось празднование на Западе и Востоке страны – во Львове и Харькове. Официальные торжества прошли в столице. Президент Пётр Порошенко возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. И отметил, что сегодня в приоритете – восстановление территориальной целостности страны. 

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина".
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Источник:

Еженедельник "События"

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