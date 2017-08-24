Украина получит от США военной техники на 175 миллионов долларов

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине военную помощь в виде техники и спецоборудования на 175 миллионов долларов. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, передает 112.ua.

По его словам, решение по военной помощи уже утверждено.

"Буквально недавно мы утвердили поставку техники на 175 млн долларов, включая специальное оборудование, которое будет предоставлять еще большую обороноспособность Украины", – сказал Мэттис.

Что касается летального оружия, то, как заявлял глава Пентагона, данный вопрос сейчас рассматривается и будет вынесен на обсуждение с руководством США.