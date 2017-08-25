Украина поможет Молдове выгнать российских солдат из Приднестровья – Фриз
К данному вопросу нужно подключить международные механизмы, считает нардеп
Украинская сторона поддержит инициативу Молдовы в вопросе лишения оснований для российских войск на пребывание в Приднестровье. Об этом написала на своей странице в Facebook народный депутат Ирина Фриз.
По ее словам, к данному вопросу нужно подключить международные механизмы.
"Украина поддержит инициативу Республики Молдова лишить российскую так называемую миротворческую миссию в ПМР оснований для пребывания на молдавской территории. Подчеркиваю, мы должны задействовать все международные механизмы для того, чтобы военный оккупационный контингент РФ было полностью выведено из Молдовы", – написала Фриз.
Она приветствовала заявление постоянного представителя Молдовы при ООН Виктора Морару и заявила, что Украина готова обеспечить полную поддержку молдавским партнерам.
Напомним, Молдова обратилась к ООН с просьбой включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.
В свою очередь Москва считает намерение Молдовы инициировать вывод российских войск из Приднестровья недружественным шагом по отношению к России.
Вы сейчас просматриваете новость "Украина поможет Молдове выгнать российских солдат из Приднестровья – Фриз ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии