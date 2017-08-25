Украина поможет Молдове выгнать российских солдат из Приднестровья – Фриз

Сегодня, 09:43

К данному вопросу нужно подключить международные механизмы, считает нардеп

Ирина Фриз. Фото: Facebook
Ирина Фриз. Фото: Facebook

Украинская сторона поддержит инициативу Молдовы в вопросе лишения оснований для российских войск на пребывание в Приднестровье. Об этом написала на своей странице в Facebook народный депутат Ирина Фриз.

По ее словам, к данному вопросу нужно подключить международные механизмы.

"Украина поддержит инициативу Республики Молдова лишить российскую так называемую миротворческую миссию в ПМР оснований для пребывания на молдавской территории. Подчеркиваю, мы должны задействовать все международные механизмы для того, чтобы военный оккупационный контингент РФ было полностью выведено из Молдовы", – написала Фриз.

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Она приветствовала заявление постоянного представителя Молдовы при ООН Виктора Морару и заявила, что Украина готова обеспечить полную поддержку молдавским партнерам.

Напомним, Молдова обратилась к ООН с просьбой включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.

В свою очередь Москва считает намерение Молдовы инициировать вывод российских войск из Приднестровья недружественным шагом по отношению к России.
Приднестровье, Молдова, российские военные, фриз

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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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