Украина поможет Молдове выгнать российских солдат из Приднестровья – Фриз

К данному вопросу нужно подключить международные механизмы, считает нардеп

Украинская сторона поддержит инициативу Молдовы в вопросе лишения оснований для российских войск на пребывание в Приднестровье. Об этом написала на своей странице в Facebook народный депутат Ирина Фриз.

По ее словам, к данному вопросу нужно подключить международные механизмы.

"Украина поддержит инициативу Республики Молдова лишить российскую так называемую миротворческую миссию в ПМР оснований для пребывания на молдавской территории. Подчеркиваю, мы должны задействовать все международные механизмы для того, чтобы военный оккупационный контингент РФ было полностью выведено из Молдовы", – написала Фриз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Раде предупредили об опасности наступления России на новом направлении

Она приветствовала заявление постоянного представителя Молдовы при ООН Виктора Морару и заявила, что Украина готова обеспечить полную поддержку молдавским партнерам.

Напомним, Молдова обратилась к ООН с просьбой включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.

В свою очередь Москва считает намерение Молдовы инициировать вывод российских войск из Приднестровья недружественным шагом по отношению к России.