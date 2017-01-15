Украина проведет военную инспекцию на территории РФ

Определенный Украиной район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тыс. квадратных км

Украинские инспектора смогут посетить воинские формирования и части российской армии, которые находятся на территории Ростовской области, в период со 16 по 19 января 2017 года. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию", – сказал Рыжков. По его словам, "определенный Украиной район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тыс. квадратных километров".

Как уточни Рыжков, Украина запросила РФ о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Подобные мероприятия проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности).

Сообщается, что в ходе работы инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района. "Брифинги командиров содержат обобщенную информацию о структуре и задачах подчиненных воинских частей", – добавил Рыжков.

Напомним, командование РФ на Донбассе запретило своим военным выезжать в Россию.