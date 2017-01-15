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Украина проведет военную инспекцию на территории РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7883/20_main.1484438978.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/20_tn.1484438978.jpg Украина Определенный Украиной район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тыс. квадратных км

Украина проведет военную инспекцию на территории РФ

Сегодня, 07:40

Определенный Украиной район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тыс. квадратных км

Инспектора из Украины посетят воинские формирования и части армии РФ в Ростовской области. Фото: РБК
Инспектора из Украины посетят воинские формирования и части армии РФ в Ростовской области. Фото: РБК

Украинские инспектора смогут посетить воинские формирования и части российской армии, которые находятся на территории Ростовской области, в период со 16 по 19 января 2017 года. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию", – сказал Рыжков. По его словам, "определенный Украиной район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тыс. квадратных километров".

Как уточни Рыжков, Украина запросила РФ о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Подобные мероприятия проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности).

Сообщается, что в ходе работы инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района. "Брифинги командиров содержат обобщенную информацию о структуре и задачах подчиненных воинских частей", – добавил Рыжков.

Напомним, командование РФ на Донбассе запретило своим военным выезжать в Россию.
россия, Украина, рф, Рыжков

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Источник:

Интерфакс

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