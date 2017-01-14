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Украина провела новые ракетные учения вблизи Крыма (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7881/89_main.1484382552.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/89_tn.1484382552.jpg Украина Во время занятий военнослужащие отработали вопросы управления и взаимодействия разнородных подразделений

Украина провела новые ракетные учения вблизи Крыма (фото)

Сегодня, 10:27

Во время занятий военнослужащие отработали вопросы управления и взаимодействия разнородных подразделений

В Херсонской области, возле админграницы с оккупированным Россией Крымом, подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки "Юг" совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Во время занятий военнослужащие отработали вопросы управления и взаимодействия разнородных подразделений: аэрозольные маскировки при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что особенностью этих учений стало выполнение поставленных задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью.

Также во время занятий военнослужащие, прошедшие боевую выучку в зоне боевых действий, делились опытом с выпускниками учебных подразделений прошлого года.

"При подведении итогов руководством было акцентировано внимание на необходимости совершенствования боевого слаживания расчетов и приобретении практического опыта по боевому применению штатного вооружения и военной техники", – заявили в минобороны.

Как сообщалось, Украина намерена регулярно проводить ракетные стрельбы над Черным морем.
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