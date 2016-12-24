Украина уступила Польше первое место по контрабанде сигарет

Общее количество контрабандных сигарет, конфискованных в мире в 2015 году превышает 2,6 млрд. Украина заняла второе место в мире как страна происхождения контрабандных сигарет. За год в стране зафиксирован 181 случай конфискаций. Ранее, по отчетам Всемирной таможенной организации, Украина занимала первые места в мире с 2008 по 2012 и в 2014 году, только в 2013 году страна впервые уступила первое место Тунису.

Но по объемам контрабанды в 2015 году Украина не вошла в десятку, хотя в 2014 заняла седьмое место в мире с 86,5 млн штук изъятых сигарет.

"Эти данные могут говорить, как об уменьшении эффективности работы таможенных органов Украины, так и о значительном сокращении объемов контрабандны сигарет в 2015 году", – говорится в отчете.

По словам завсектора контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Минздрава Украины Константина Красовского, мы в лидерах по контрабанде сигарет из-за их низкой стоимости по сравнению с европейскими странами. Но увеличение ставки акциза уже дает свои результаты.

"Проблема в том, что украинские сигареты намного дешевле, чем сигареты в соседних странах. В ближайших странах ЕС стоимость сигарет – три евро за пачку, а у нас самые дорогие стоят один евро за пачку. Поэтому есть достаточно большой спрос", – говорит он.

Ставку акциза на сигареты в Украине поднимают с 2008 года. По словам Константина Красовского, за восемь лет объемы контрабанды сократились минимум в два раза. Ожидается, что к 2024 году ставка акциза на сигареты составит 1,8 евро, а курильщикам придется выкладывать из кармана за пачку минимум 90 грн.

"Увеличение акцизов до уровня, пока контрабандой будет невыгодно заниматься. Уже есть такой опыт – в 2008 из Украины было вывезено 2 млрд пачек сигарет, после повышения акцизов до 2011 года в шесть раз, уровень контрабанды упал как минимум в два раза. В 2016 году акцизы на сигареты увеличились на 40%, с 2017 года он увеличится еще на 40%. И конечно нужно, чтобы все-таки более прилично работала таможенная служба – были случаи, когда белорусские сигареты завозили в Украину, чтобы потом перевезти в Польшу, хотя в Беларуси есть своя граница. Создается такое впечатление, что путь через Украину дешевле", – добавляет эксперт.

Напомним, Верховная Рада 20 декабря проголосовала за повышение специфического акциза на табачные изделия на 40%. Кроме того, на 12% вырастет акциз на пиво и алкогольные напитки.