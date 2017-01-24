Украина в ПАСЕ поставила вопрос освобождения Сенцова, Сущенко и Семены

Арьев в отчете на заседании сессии ПАСЕ привлек внимание Ассамблеи к политзаключенным украинцам, которых удерживает Россия

Украинская делегация во время зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы поставила вопрос освобождения находящихся в России Олега Сенцова, Романа Сущенко и Николая Семены. Об этом в своем отчете на заседании сессии сообщил председатель постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, передает УНН.

"Мы должны просить у России освободить Сенцова, Сущенко, которого ФСБ обвинило в так называемом шпионаже, Семену, который может быть осужден на 5 лет за сепаратизм. Необходимо бороться с преследованием независимых СМИ в России, в Крыму, включая телевидение крымских татар", – сообщил Арьев.

Напомним, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом. Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству не подтверждают.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту.

В начале декабря 2016 года в Крыму было предъявлено обвинение журналисту Николаю Семене в окончательной редакции и заявлены ряд ходатайств защитой..

Украинского режиссера Сенцова задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов является гражданином РФ, поскольку после аннексии полуострова он якобы не изъявил желания сохранить другое гражданство.

Российский суд 25 августа 2015 приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.