Украина в мировых рейтингах: как живется украинцам

Сегодня, 07:46

Экономика нашей страны, согласно международным рейтингам, растет, однако прогресс еще не так очевиден 

Место Украины в разных рейтингах. Фото: архив
Место Украины в разных рейтингах. Фото: архив

Украина продвинулась в рейтинге налоговой нагрузки, сократив отставание от развитых стран почти в два раза. Также улучшился бизнес-климат. В то же время по уровню благосостояния и продолжительности жизни украинцы значительно отстают от стран ЕС. Сайт "Сегодня" узнал, какие позиции занимает Украина в самых известных международных рейтингах стран.

Экономика: "Прогресс еще не очевиден"

Налоговая нагрузка – один из критериев оценки конкурентоспособности страны. Чем больше налогов и чем выше налоговые ставки, тем сложнее экономике конкурировать с другими странами. Еще в 2014-м Украина, согласно рейтингу PricewaterhouseCoopers, занимала 107 место среди 189 стран по уровню налогового давления. За последние несколько лет ситуация улучшилась.

Так, вначале 2016-го ставку Единого социального взноса (ЕСВ) сократили с 37 до 22%. Взнос работодатели платят с каждой зарплаты. Сокращение ставки с одной стороны позволило снизить налоговую нагрузку, а с другой – привело к росту дефицита Пенсионного фонда почти на 40 миллиардов грн.

В обновленном рейтинге PricewaterhouseCoopers Украина занимает 84 из 189 позиций по уровню налоговой нагрузки. Самый благоприятный с точки зрения налогообложения климат – в ОАЭ. А на последнем месте Республика Чад. К слову, среди соседних стран ситуация в Украине не настолько критична, как, например, в Беларуси.

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А вот согласно обновленному Индексу экономической свободы, Украина не вошла даже в первую сотню стран, заняв 166 из 180 мест. Рейтинг разрабатывается исследовательским центром "Фонд наследия" (The Heritage Foundation) вместе с газетой The Wall Street Journal. Аналитики поясняют: "Экономика Украины серьезно сократилась и остается очень хрупкой". Выросли госдефицит и государственный долг, отток капитала оказывает давление на валюту.

"Твердая приверженность структурным реформам по борьбе с коррупцией и открытие экономики западным инвестиционным и финансовым институтам будет иметь решающее значение для содействия стабилизации экономики. Правительство запустило комплекс реформ для восстановления роста, но прогресс еще не очевиден", – считают аналитики фонда.

К слову, на последнем месте рейтинга находится КНДР, а Украину обогнало даже африканское государство Чад.

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Еще один рейтинг, который характеризует состояние экономики страны, – Doing Business от Всемирного банка. На первом месте в рейтинге находится Новая Зеландия, а Украина заняла 80-ю из 190 позиций. При чем, в прошлом году Украина находилась на 83 позиции.

Президент Петр Порошенко на заседании Национального совета реформ прокомментировал новую позицию в рейтинге. "В 2011, 2012, 2013 годах Украина находилась на 149-м, 152-м месте. На сегодняшний день позиция Украины будет 80-я... Общее двукратное повышение Украины – это оценка тех усилий, которые мы совместно прилагаем для проведения реформ в нашей стране", – заявил Петр Порошенко.

По сравнению с 2016 годом, Украина улучшила свои позиции по показателям:

  • регистрация предприятия – с 30-го до 20-го места;
  • подключение к электросетям – с 137-го до 130-го места;
  • налогообложение – с 107-го до 84-го места.

Кроме того, в представительстве назвали сферы, в которых показатели ухудшились или остались на том же уровне.
Среди них:

  • решение проблем с неплатежеспособностью – с 141-го до 150-го места;
  • международная торговля – с 109-го до 115-го места;
  • регистрация собственности – с 61-го до 63-го места,
  • доступ к получению кредитов – с 19-го до 20-го места;
  • получение разрешений на строительство – без изменений.

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А вот ситуация с коррупцией в Украине, согласно международным оценкам, остается плачевной. По уровню восприятия коррупции аналитиками и предпринимателями по десятибалльной шкале Украина заняла 131 из 176 мест. Рейтинг разработала международная неправительственная организация Transparency International. Хуже всего к коррупции относятся в Дании, а больше всего взяточничество развито в Сомали

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Как живут украинцы: смертность, благосостояние и продолжительность жизни

Демографическая ситуация в Украине отвечает европейским тенденциям по рождаемости, отмечают демографы. При этом продолжительность жизни украинца почти на десять лет меньше, чем испанца или канадца.

Ожидаемая продолжительность жизни украинца – 66,3, а украинки – 76,1 года, говорится в данных Государственной службы статистики. Риск для мужчины умереть в возрасте до 60 лет – 40%, в то время как в Швейцарии не доживают до 60 лет всего 8% мужчин. Это означает, что из 100 родившихся мальчиков в Украине до пенсии доживут только 60, а в Швейцарии – 92.

В рейтинге продолжительности жизни американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) первое место занимает Монако. Здесь в среднем живут 89,5 лет. На последнем месте – Чад, его жители в среднем доживают всего до 50,2 лет. Украина с 71,8 годом обогнала соседнюю Россию, правда, при этом поляки в среднем живут почти на шесть лет больше.

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В индексе процветания Института Legatum (The Legatum Prosperity Index) Украина занимает 107-е из 149 мест. В этом рейтинге учитывается состояние здравоохранения, инвестиционный климат, образования, соблюдения прав и свобод, состояние экономики и т.д. Первое место в рейтинге занимает Новая Зеландия. А вот ситуацию в Йемене эксперты института оценили как худшую в мире.

Напомним, еще в 2015 году за чертою бедности находились 58% украинцев. Правда, в 2014-м бедными по этому признаку считались только 28% украинцев. В этом году на бедность в первую очередь повлияет рост минималки в два раза. Кроме того, ожидается, что в октябре украинцам "осовременят" пенсии – больше пяти миллионов человек получат прибавку от 50 до более 1000 гривен.

Бедность сокращается при условии, если рост социальных стандартов опережает инфляцию, поясняет эксперт Института демографии Людмила Черенько. В бюджете на этот год указано, что социальные стандарты должны расти на два процентных пункта быстрее, чем инфляция. Правда, как предполагают в правительстве, уровень инфляции в этом году опередит заложенный в бюджете показатель.

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По уровню детской смертности Украина отстает от развитых стран в несколько раз. Так, украинские дети умирают в четыре раза чаще, чем японские. В Монако умирают 0,18% детей, в Японии – 0,2%, в Украине – 0,8%, а в Афганистане – 11,2%.

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Напомним, вероятнее всего, в ближайшие несколько лет Украина будет переживать состояние "консервирования кризиса", а возможность экономического развития оценивается всего в 5%, об этом говорится в результатах исследования в рамках проекта "Форсайт". Ознакомиться с возможными сценариями развития Украины можно здесь.

экономика, Украина, рейтинг, продолжительность жизни, прогресс
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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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