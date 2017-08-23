Украина ждет летальное вооружение не только от США – Полторак

Сегодня, 15:38

Министр также признался, что Украина может себе позволить закупать новую военную технику

Украина рассчитывает на летальное оружие НАТО. flickr.com/Steve Dock
Украина рассчитывает на летальное оружие НАТО. flickr.com/Steve Dock

Украина надеется не только на американское летальное оружие, но и от других стран НАТО. Об этом заявил на брифинге министр обороны Степан Полторак, передает "Укринформ".

Он напомнил, что пока только Литва помогла Украине с летальным вооружением.

"С первого дня агрессии Российской Федерации мы обращались ко всем странам мира относительно предоставления нам летального оружия. Нам такую помощь предоставила только Литва. Мы готовы к получению летального оружия, но для этого нужно решение стран-партнеров", – сказал Полторак.

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Кроме того, как сказал министр, Украина может себе позволить закупать новую военную технику.

"Действительно, у нас была такая позиция (модернизировать старые танки), когда укомплектованность танковых подразделений составляла 30-50% с начала боевых действий. Мы были просто вынуждены: на стоимость одного танка могли бы сделать ремонт десяти. Сегодня мы имеем полностью укомплектованность танковых подразделений, имеем резерв для корпуса резерва и сегодня мы находимся в таком состоянии, что можем себе позволить покупать уже новую технику, которая была бы новой, модернизированной", – подчеркнул Полторак.

Как заявил сегодня президент Петр Порошенко, Украина начинает осовременивание армии, приводя ее к требованиям и реалиям ХХІ века.
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