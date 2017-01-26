Украинцам не отключат интернет – Падюков

Вчера, 13:42

Протест провайдеров действительно был, но в прошлом году, а сейчас неправдивую информацию распространяют российские СМИ

Новость оказалась фейком. Фото: edumirchi.com
Новость оказалась фейком. Фото: edumirchi.com

Отключение интернета в Украине – фейк, который распространили российские СМИ. Новость быстро подхватили украинские новостные ресурсы.

"3 февраля операторы планируют передать обращение и пакет жалоб в антикоррупционный Комитет Верховной Рады, а также прекратить подачу доступа в Интернет по всей Украине на один час", – написали в СМИ.

Первой информацию начали распространять российские СМИ со ссылкой на internetua.com. Протест провайдеров действительно был, но в прошлом году. Провайдеры были возмущены высокой стоимостью размещения на опорах интернет-кабелей. Директор провайдера "Павлобор" Владимир Падюков тогда заявил об отключении интернета по Украине на час в знак протеста. В феврале этого года ничего подобного не будет.

"Мы в этом году никаких протестов не проводим. Этот фейк сделан на базе устаревшей информации со стороны российских СМИ", – прокомментировал "Сегодня.ua" директор провайдера "Павлабор" Владимир Падюков.

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интернет, СМИ, провайдеры, фейк

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Автор:

Виталий Андроник

Источник:

"Сегодня"

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