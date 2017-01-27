Украинцам предлагают купить прибор, позволяющий платить за газ меньше (видео)

На самом деле в яркой упаковке спрятан – обычный магнит

Потратиться, чтобы сэкономить. Чудо-прибор, позволяющий платить за газ меньше, продают в интернете. Чтобы ощутить результат – достаточно прикрепить устройство к трубе.

Простой в использовании, эффективный в быту – это реклама в интернете. Находка для желающих сэкономить на газе. Новинка в мире техники, говорят продавцы – прибор для плит, духовок и котлов. Те, кому устройство помогло, пишут отзывы на сайте компании.

- Если честно, не очень верил написанному, но после месяца использования – все сомнения отпали сами по себе.

- До этого думала, что можно использовать обычный магнит, но он оказался бесполезным. После этого решилась и купила. С ним цена на газ не кажется уже такой большой. Довольна!

Но показать, как работает прибор, продавцы не хотят. А вот рассказать по телефону – с удовольствием.

Главный принцип работы, по словам реализатора – "изменение движения молекул газа". Что помогает использовать меньше топлива, а значит и меньше платить.

При правильном использовании такой прибор дает до 30% экономии газа – это обещает продавец. Все просто. Две части устройства крепятся к газовой трубе и фиксируются. Эффект обещают уже через несколько часов.

Но ни через час, два и даже месяц – никаких изменений. Как показал эксперимент – прибор не повлиял ни на что, кроме кошелька. Да и газовщики над чудо-изобретением смеются. Ведь с законами физики не поспоришь.

На самом деле в яркой упаковке спрятан – обычный магнит.

"Это все – способ обмануть потребителя. Случай с магнитом вблизи счетчик, это как раз случай сознательного вмешательства в работу счетчика. Это как раз тот случай, когда могут снять счетчик на проверку, найдут вмешательства и перечислят объемы газа", – уточнил Юрий Лебедев, заместитель главы правления ОАО "Киевгаз".

Так что способ неэкономный, еще и незаконный. Если такой прибор обнаружат – штрафа не избежать.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".